Finiscono fuori strada: due feriti

Erano in marcia lungo la Varesina, all’altezza di Mozzate, quando pochi minuti dopo le 5 di domenica 15 settembre due 19enni hanno perso il controllo del loro mezzo e sono finiti fuori strada. Sul posto è immediatamente intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Varese, che ha trasportato i due giovani all’ospedale di Tradate, fortunatamente non in gravi condizioni. Sono sopraggiunti anche i Carabinieri della Compagnia di Cantù per un sopralluogo di rito.

Intossicazione etilica a Saronno

Pochi minuti dopo la mezzanotte di domenica 15 settembre invece una donna di 43enne si è sentita male in piazza Luigi Cadorna a Saronno. Il malore è stato causato da un’intossicazione da alcol. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale cittadina e i soccorritori della Croce rossa saronnese, che hanno trasportato in codice verde la donna al nosocomio di piazzale Borella.

