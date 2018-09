Segnalati truffatori in via Greppi a Corbetta. Una coppia di finti Carabinieri si aggirava nella mattinata di martedì 25 settembre: uno in auto, l’altro citofonava ai campanelli, a caccia di vittime.

Finti carabinieri in azione

Uno dei due uomini indossava l’uniforme e chiedeva di controllare soldi falsi. Un evidente trucco per farsi aprire. Ma qualche residente non ci è cascato e ha chiamato i militari, quelli veri, che ora stanno indagando.

Non aprite la porta

Meglio non fidarsi di situazione e persone sospette, anche se a suonare al campanello è qualcuno che indossa una divisa. Meglio sempre verificare con una telefonata alle forze dell’ordine.