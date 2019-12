Finti carabinieri in azione a San Vittore Olona, il Comune: “Fate attenzione, non aprite la porta e chiamate subito il 112”.

Finti carabinieri in paese

“Attenzione alle truffe”. Così il Comune di San Vittore Olona si rivolge a tutti i concittadini per mettere in guardia su quanto accaduto ieri, giovedì 12 dicembre 2019, in una zona del paese. Due persone si sono spacciate per militari che dovevano effettuare fantomatici controlli.

“Invitiamo la cittadinanza a prestare molta attenzione in quanto due individui con la maglietta dei Carabinieri hanno suonato alle porte di diverse persone – fa sapere l’Amministrazione comunale del sindaco Daniela Rossi -. Sono dei truffatori. Non dovete aprire la porta! Chiamate e avvisate i carabinieri al 112”.

