Finto dipendente dell’azienda del gas e falso agente di Polizia locale raggirano tre anziani e si fanno consegnare l’oro. E’ accaduto giovedì 4 aprile a Corbetta, in via Adamello.

Finto tecnico e falso agente truffano tre anziani

Nel pomeriggio, due truffatori sono riusciti a farsi aprire la porta da due coniugi corbettesi, dicendo di dover effettuare una ispezione esimulando una perdita di gas. G. B.O. classe 1936, e B.C.classe 1934 , entrambi pensionati, ma anche la vicina C. V. classe 1940, vedova e pensionata, hanno lasciato entrare i due operatori fasulli.

In fuga con l’oro

I balordi hanno confuso gli anziani e si sono fatti consegnare monili in oro, per poi darsi alla fuga. per fortuna nessuan conseguenza fisica per le vittime, che hanno sporto denuncia. Indagano i Carabinieri di Corbetta.