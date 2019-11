Finto vigile deruba un’anziana a Nerviano, per scappare spruzza spray urticante. Indagano i carabinieri.

Uno ha finto di essere un agente della Polizia locale, l’altro un tecnico dell’acqua. Ma in realtà erano due ladri. Che sono riusciti a entrare nella casa di un’anziana che abita nella zona delle scuole medie. E’ successo una mattina dei giorni scorsi quando i due hanno suonato il campanello della signora. Erano circa le 9.

Uno è stato descritto come un uomo più anziano, l’altro molto più giovane. Uno aveva indosso un giubbotto verde, l’altro giacca a cappello scuro come se volesse appunto apparire simile a un agente della Polizia locale.

Molto probabilmente italiani, hanno detto di essere lì per effettuare un controllo all’interno dei locali. Il motivo? L’acqua che scendeva dal rubinetto era inquinata da amianto.

E alla padrone di casa hanno detto di prendere tutto l’oro, soldi e persino il telefonino cellulare nel frigorifero così da evitare che la casa andasse a fuoco. L’anziana, ovviamente spaventata, ha preso tutto quello che le avevano chiesto mettendolo in una borsa.

Ed ecco che i due si sono rivelati per quello che erano: hanno afferrato la borsa, contenente soldi, oro e blocchetti degli assegni, e sono scappati.

Per farsi strada i due hanno anche spruzzato nell’aria una sostanza urticante, sostanza subito notata dalla donna. Sul caso indagano i carabinieri di Nerviano.

Come sempre il consiglio è quello di non aprire mai la porta: quando presunti tecnici, operai e altro bussano alla porta occorre subito chiamare il 112, la Polizia locale o i carabinieri così da permettere un intervento immediato da parte delle autorità (quelle vere).

