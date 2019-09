Gremita la chiesa di Sant’Ilario a Marnate per il funerale di Davide Misto.

L’ultimo saluto a Davide

La chiesa gremita, il feretro bianco e la maglietta della “sua ” Taranto. La famiglia, gli amici, la comunità di Marnate e i colleghi dell’ORSA di Gorla hanno dato oggi l’addio a Davide Misto, l’operaio vittima di un fatale incidente sul lavoro all’interno dell’ORSA, avvenuto il 30 agosto. E non solo quello gorlese, tutti gli stabilimenti del gruppo oggi hanno fermato le macchine in segno di lutto, unendosi al dolore dei tanti presenti alle esequie, in un silenzio rotto solo dalle lacrime e dalle parole degli amici in ricordo di quel ragazzo “che amava divertirsi e far divertire, con la testa dura ma piena di valori, di amore per la famiglia e per la sua città, Taranto, e di passioni, tanto forti da farle entrare anche dentro ognuno di noi”.

L’articolo su La Settimana di Saronno di venerdì 13 settembre.

LEGGI ANCHE: Morto sul lavoro all’ORSA di Gorla: chi era Davide Misto