Folla per l’addio al parà Aldo Falciglia, il cui funerale è stato celebrato questa mattina, martedì 25 maggio, nel Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno.

Folla per l’addio al parà morto a 59 anni

Santuario e piazzale gremiti in occasione della cerimonia funebre di Aldo Falciglia, morto sabato a 59 anni a seguito di un improvviso malore. Durante la messa è stata letta la preghiera del parà, mentre all’uscita del feretro è stato predisposto un picchetto d’onore, è stato intonato un canto dei parà ed è stato poi suonato il silenzio per l’ultimo saluto all’amico Aldo.

Addio caro Aldo

Un malore nella notte di sabato, non c’è stato nulla da fare per il 59enne Aldo Falciglia. Commercialista e presidente dei parà, colonna della sezione cittadina e fondatore del gruppo subacqueo, volto notissimo a Saronno e Tradate anche per il suo impegno costante per la comunità. Organizzatore e anima di tanti eventi in città, come la Befana Paracadutisti, e impegnato in prima linea con i commilitoni nelle iniziative del saronnese. Solo la mattina precedente, Falciglia era stato presente all’addio a un caro amico, Fausto Pagano, scomparso martedì.

