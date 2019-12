Dopo un tentativo di furto in una abitazione in via San Gerolamo Emiliani a Rho, di qualche giorno fa, la volante del Commissariato locale ha effettuato dei pattugliamenti insistenti su quella zona residenziale, allo scopo di prevenire una ripetizione dell’evento.

Folle inseguimento per le vie di Rho

La scorsa notte i poliziotti proprio in quella zona hanno notato una Scenic di colore blu che alla vista della volante ha fatto una repentina manovra al fine di evitare di incrociarla e si è allontanata da via Mazzo verso la statale 33 in direzione Pogliano. La volante accodandosi Scenic a sirene spiegate, ha cercato di fermare la Renault, che però ha invece accelerato. La vettura inseguita, dopo poco è entrata a forte velocità all’interno di un parcheggio di Pogliano Milanese, andando ad impattare con un veicolo in sosta. Dopo lo scontro i passeggeri della Scenic hanno abbandonato precipitosamente l’autovettura scavalcando il cancello che dà all’interno di un vasto piazzale abbandonato e scarsamente illuminato. E’ stato quindi richiesto l’intervento della volante di Legnano e della gazzella dei Carabinieri che si sono dati alla ricerca dei fuggitivi vestiti di scuro con dei cappucci calzati per rendere difficile la loro identificazione. Il veicolo incidentato è risultato avere delle targhe applicate che nascondevano il fatto che era stato rubato ad un signore di Monza, al quale è stato successivamente riconsegnato. A bordo della macchina sono stati attrezzi idonei allo scasso, poi sequestrati. Purtroppo le ricerche hanno avuto esito negativo, ma ancora una volta i ladroni hanno dovuto desistere dai loro piani predatori.