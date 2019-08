Formigoni ai domiciliari: la Procura Generale non ci sta e ricorre in Cassazione. Il ricorso è stato depositato ieri, mercoledì 31 luglio 2019, e ora toccherà ai giudici della Massima Corte decidere se il lecchese, ex presidente di Regione Lombardia, che lo scorso luglio è uscito dal carcere di Bollate dove si trovava da febbraio, potrà continuare a scontare la propria pena a casa dell’amico Walter Maffenini, docente di Statistica alla Bicocca

La richiesta dell’avvocato generale Nunzia Gatto è quella dell’annullamento dell’ordinanza e del per un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza. Lo stesso che ha concesso i domiciliari. La motivazione? Secondo la Procura Generale non ci sono gli estremi giuridici previsti dall’ordinamento penitenziario per la “collaborazione impossibile” da parte dell’ex governatore della Lombardia condannato per corruzione nell’ambito del processo Maugeri-San Raffaele

Cosa significa?