Forte boato a Castellanza: albero cade su un’auto parcheggiata in via Dandolo.

Paura questa mattina, venerdì 22 novembre, quando un albero di grandi dimensioni è caduto su un auto parcheggiata in via Enrico Dandolo a Castellanza. Il forte boato dovuto alla caduta ha allarmato i residente che hanno immediatamente informato le Forze dell’ordine. Sul posto la Polizia locale e i Vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.