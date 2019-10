Due persone sono rimaste ferite dopo che un ultra leggero é finito su i cavi dell’impianto da risalita a Teglio.

Precipitato

Come riporta GiornalediSondrio.it, l’allarme é scattato intorno alle 12 di ieri, domenica 6 ottobre 2019. Il mezzo volante é partito dall’avio superficie di Caiolo. Mentre si trovava nella zona di Teglio é sceso di quota nei pressi di Prato Valentino finendo sui cavi della seggiovia. Il pilota, di Genova, nell’impatto è stato sbalzato fuori dal mezzo e ha riportato alcuni traumi. Il passeggero, residente a Varese, invece è rimasto dentro e lo hanno recuperato in seguito. Sul posto oltre al l’equipe medica anche il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e l’elisoccorso decollato da Bergamo che ha prelevato il pilota e lo ha trasportato d’urgenza in ospedale.