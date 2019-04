Frana, ancora chiusa la Statale 36 dopo l’accaduto caduta la sera del 25 aprile 2019 (LEGGI QUI).

Frana, lavori in corso

Questa mattina è in corso il sopralluogo da parte dei tecnici per stabilire le condizioni del versante dalla quale si è staccato il materiale caduto sulla carreggiata nord all’altezza della Galleria Ciserino a Liernia.

Traffico deviato

Attualmente il traffico in direzione nord è deviato in uscita allo svincolo di Abbadia Lariana, al km 57,600, mentre il traffico in direzione sud è deviato in uscita a Bellano, al km 75,350, con prosecuzione sulla provinciale 72. Nulla dunque è cambiato dalla giornata di ieri caratterizzata dal traffico in tilt in entrambi i sensi di marcia lungo la Provinciale del Lago. Alternativa più scorrevole rimane passare per la Valsassina.

Tutti gli aggiornamenti su GiornalediLecco.it

LEGGI ANCHE

Statale 36 chiusa per frana, vertice in Prefettura: sotto la lente i punti critici

Statale 36 bloccata: “pressing” su Regione e Governo

Statale 36 chiusa: in corso le ispezioni. Traffico in tilt FOTO E VIDEO

Statale 36 chiusa per frana: lunghe code sulla provinciale FOTO E VIDEO

Frana sulla SS36, traffico interrotto