E’ stato trovato morto Franco Prezioso, il 66enne di Baranzate scomparso da giorni.

Franco Prezioso senza vita

L’uomo era uscito di casa sabato 15 settembre per andare a funghi e non aveva più fatto ritorno. L’ultima volta era stato visto a Bollate dirigersi verso la pista ciclabile sulla Varesina. Il tragico ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, giovedì 20 settembre, in un campo al confine tra Arese e Bollate.

Disposta l’autopsia

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rho e il magistrato. Sul cadavere è stata disposta l’autopsia.

