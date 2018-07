Droga anche in cantina in una casa di Legnano.

Due fratelli con la droga in cantina

Quando i poliziotti sono entrati in casa hanno trovato la sostanza stupefacente, in parte nascosta anche in cantina.

La Squadra investigativa della Polizia di Stato di Legnano, questa mattina, è intervenuta in città. Sulla base di indagini precedenti per il contrasto al micro spaccio di sostanza stupefacente, gli agenti sono arrivati in un’abitazione. Qui hanno individuato i due occupanti. Si trattava di due fratelli. Durante il sopralluogo è stata rinvenuta marijuana, parte nascosta in cantina. Sotto sequestro anche tutto il materiale utile al confezionamento delle dosi e i bilancini per le misurazioni così come il denaro proveniente dall’attività illecita.

Le denunce

I due giovani sono stati bloccati: uno è stato indagato per detenzione ai fini di spaccio, l’altro segnalato al Prefetto per l’uso personale della droga.

