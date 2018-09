Paura in via Melegnano 27, a Settimo, nel tardo pomeriggio di oggi.

Frigorifero a fuoco: incendio in un appartamento

Frigorifero a fuoco: incendio in un appartamento. Paura in via Melegnano 27, a Settimo, nel tardo pomeriggio di oggi. E’ divampato un incendio in una piccola palazzina. Nell’appartamento al primo piano di un’anziana ha preso fuoco frigorifero. -la signora, spaventata, ha chiamato i vicini che hanno tentato di spegnerlo.

Sul posto vigili e pompieri

Inutili i primi soccorsi. Sul posto sono dovuti giungere due autopompe dei vigili del fuoco e gli agenti di Polizia Locale. L’incendio, in un primo momento, sembrava più grave. Fortunatamente, poi, si è risolto senza nessun ferito. Solo tanta paura.