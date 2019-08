Frigorifero e lavatrice abbandonati in piazza a Magenta. Il Comune costretto a ripulire.

Frigorifero e lavatrice in piazza

A volte l’inciviltà non ha davvero limiti. E in questi giorni gli abitanti di Magenta ne hanno avuto conferma. E’ successo infatti che alcuni abbiano lasciato nientemeno che un frigorifero e una lavatrice nel bel mezzo della piazza. Davvero una brutta sorpresa per quanti, passando in zona, si sono ritrovati davanti a questo brutto spettacolo.

E, come sempre, l’inciviltà pesa sempre su tutti. Sì perchè il Comune è stato costretto a intervenire. Infatti è stato mandato sul posto un camioncino che si è occupato della rimozione dei due elettrodomestici abbandonati “senza la minima dignità” come definito dall’assessore ai Lavori pubblici, Commercio, Ambiente e Suap Laura Cattaneo.

