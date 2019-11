Frontale a Castano Primo: è quanto successo oggi, mercoledì 20 novembre 2019, intorno alle 14 sulla Statale in direzione Vanzaghello.

Frontale a Castano Primo: coinvolte due persone

Erano le 14 di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, quando due auto si sono scontrate lungo la Statale 341, poco prima della rotonda che porta a Vanzaghello. A rimanere cpinvolte nell’incidente un uomo di 79 anni e uno di 36. L’impatto è stato talmente violento – a terra sono rimasti alcuni vetri e anche olio – che i soccorsi sono stati allertati in codice rosso.

I soccorsi

Sul posto un’ambulanza, insieme anche ai carabinieri e, in loro supporto, gli agenti della Polizia locale di Castano Primo. Per fortuna nessuno dei due coinvolti è grave, ma il 79enne è stato comunque portato in ospedale in codice giallo. Carabinieri e Polizia locale stanno lavorando in questi minuti per capire le dinamiche dell’incidente e per terminare tutti i rilevamenti.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE