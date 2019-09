Frontale a Castelseprio lungo la Sp20. Soccorsi in azione.

Elisoccorso, Vigili del fuoco e cinque ambulanze a sirene spiegate intorno alle 15 per un frontale a Castelseprio lungo la Sp20. Per cause ancora da definire, due auto si sono scontrate violentemente. Cinque gli occupanti delle due auto feriti, soccorsi da altrettante ambulanze intervenute insieme a un mezzo dell’elisoccorso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Varese con un’autopompa che si sono messi al lavoro con cesoie e divaricatore per liberare uno dei feriti rimasto incastrato nell’abitacolo. Il bilancio è di tre feriti trasportati in codicee giallo, due in verde e un codice rosso, trasportato in elisoccorso.

