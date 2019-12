Frontale sulla Provinciale 38 all’altezza di Gaggiano: un furgone finisce nel fosso, distrutta una monovolume. Due feriti in ospedale (foto Antonio Varieschi).

Frontale sulla circonvallazione sud di Gaggiano

Brutto scontro frontale tra un furgone Iveco e una monovolume Chrysler: l’incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 18 dicembre sulla Provinciale 38, più conosciuta in quel tratto come la circonvallazione sud di Gaggiano. Il tratto di strada è caratterizzato da un curvone già teatro di numerosi incidenti. Secondo le prime ricostruzioni, a sbandare forse per l’eccessiva velocità è stata la Chrysler che procedeva in direzione Rosate. Dall’altro sopraggiungeva una Golf, il cui guidatore è riuscito a schivare all’ultimo istante l’auto. Meno bene è andata al conducente del furgone che seguiva la Golf, e che ha impattato frontalmente con la monovolume. Il furgone è finito nel fosso che corre lungo la strada.

Sul posto i carabinieri di Binasco e di vigili del fuoco, assieme ad una automedica e a due ambulanze. Tutti straniere le persone coinvolte, in ospedale in codice giallo una donna ed un uomo, entrambi 49enni.