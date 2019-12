Lo scontro frontale è stato così violento che una delle due vetture è finita nel fosso che corre accanto alla strada. E per estrarre dall’abitacolo una donna di sessant’anni i Vigili del Fuoco hanno impiegato diverso tempo

Il frontale

L’incidente si è verificato intorno alle 7.40 lungo la Sp 114, a poca distanza da Cascina Fornace di Cusago. Secondo quanto ricostruito finora dalle Forze dell’ordine intervenute sul posto, un uomo ha perso il controllo del suo veicolo, impattando frontalmente con un’altra auto che, a causa dell’impatto violento, è finita in un fosso. L’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai carabinieri e ai Vigili del Fuoco, sono giunte tre ambulanze e un’automedica. Il conducente del veicolo che ha causato il sinistro, B.F. di 40 anni, ha riportato solo lievi contusioni, mentre più critiche sono apparse le conduzioni della conducente dell’altro mezzo: C.D., 60 anni, è rimasta incastrata nell’auto e le manovre di liberazione hanno richiesto un tempo piuttosto prolungato. La donna non sembra aver subito danni gravi, ma è stata portata in ospedale per accertamenti