Fuga di gas a Castellanza

Vigili del Fuoco a sirene spiegate da Saronno a Castellanza intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 11 dicembre. Motivo, una perdita di gas in una tubatura di via Alberto da Giussano. I Vigili sono intervenuti con un’aps, per individuare la perdita e mettere subito in sicurezza l’area e la tubatura.

