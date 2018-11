Il tubo doveva essere sostituito

Immediato intervento dei vigili de fuoco

E’ stata causata da un vecchio tubo che doveva essere sostituito la fuga di gas avvenuta nella serata di ieri in via Nino Bixio a San Vittore Olona Fuga di gas a San Vittore Olona, accertamenti in corso. A dichiararlo il vice sindaco Marco Zerboni, uno dei primi ad arriva sul posto insieme agli agenti della polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri

Situazione tornata alla normalità dopo un paio d’ore

“Non ci sono mai stati pericoli imminenti – afferma il vice sindaco di San Vittore Olona -, e dopo un paio d’ore nel corso dei quali sono stati effettuati i lavori, sotto il controllo dei Vigili del Fuoco, tutto è tornato alla normalità