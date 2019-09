Fuga di gas rilevata in via Roma. Traffico deviato e intervento in corso.

Fuga di gas, operai al lavoro

Polizia locale e operai al lavoro, i primi per deviare il traffico e i secondi per riparare il danno della tubatura che ha causato una perdita di gas in via Roma a Saronno. L’allarme intorno alle 18.20, col punto preciso indiciduato che sarebbe lungo una conduttura che corre accanto agli uffici della ex società comunale. Ad accorgersi del gas alcuni passanti che hanno immediatamente avvisato la Polizia locale.

