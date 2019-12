Fuga di gas in un appartamento a Nerviano nel primo pomeriggio di oggi.

Da un paio di giorni c’era un lieve odore di gas in un appartamento di via 4 Novembre a Nerviano. Nel pomeriggio di oggi sono intervenuti i pompieri per sistemare la piccola perdita ma data l’assenza del proprietario di casa hanno dovuto agire con un autoscala per chiudere la conduttura che porta il gas nell’appartamento.

