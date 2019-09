Fuga di gas in zona Ospedale Mater Domini a Castellanza nella mattina di oggi, mercoledì 11 settembre.

Fuga di gas in zona Ospedale Mater Domini a Castellanza

Intorno alle 6 di questa mattina un’auto ha urtato un tubo del gas in via Gerenzano a Castellanza, zona Ospedale Mater Domini, e lo ha divelto. La sostanza, rilasciata in strada, è finita in piccola parte anche all’interno del nosocomio per mezzo delle macchine del trattamento dell’aria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Legnano che hanno tamponato la perdita e hanno misurato la presenza di gas nell’ospedale rilevandone zero. Al momento è in corso la riparazione del tubo da parte dell’azienda del gas.