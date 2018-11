Fuga di gas in via Bixio, sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Fuga di gas durante i lavori di scavo

Momenti di tensione quelli che si stanno vivendo ora nella zona di via Bixio (si tratta della zona sanvittorese verso il Santuario). In questi istanti i vigili del fuoco stanno effettuando accertamenti per verificare la provenienza di gas, il cui odore è stato segnalato da molti residenti. La via è stata al momento chiusa per permettere lo svolgimento delle attività di verifica da parte degli enti preposti.



Seguiranno aggiornamenti

