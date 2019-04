Fuga di gas in via Santa Caterina a San Vittore Olona.

Fuga di gas, residenti evacuati

Momenti di paura quelli che si sono vissuti questa mattina, martedì 9 aprile 2019, a San Vittore Olona. In via Santa Caterina, una delle vie che incrociano la via San Francesco che porta a Cerro Maggiore, si è verificata una fuga di gas durante i lavori per la posa della fibra ottica. Gli operai infatti, durante le fasi di scavo, hanno rotto una tubazione del gas. L’odore è subito stato percepito dai presenti, per precauzione, i residenti in quel tratto di via sono stati fatti uscire dalle loro case e allontanati. sul posto sono arrivati all’istante i Vigili del fuoco e due pattuglie della Polizia locale e di Canegrate. In questo momento sono in corso le operazioni di sistemazione del tubo e i residenti hanno fatto ritorno nelle loro abitazioni.

