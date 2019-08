Fugge all’alt e semina il terrore tra i pedoni, via 120 punti dalla patente. E’ successo la scorsa settimana nel Comasco, tra Montano Lucino e Beregazzo. Come riporta giornaledicomo.it Ora il protagonista della vicenda dovrà dire addio alla licenza di guida visto che gli sono stati decurtati ben 120 punti dalla patente.

Semina il panico in auto tra Montano Lucino e Beregazzo

Sono le 18.30 di giovedì scorso, quando personale in borghese della Squadra Mobile, durante un servizio contro lo spaccio di droga nelle zone boschive di Montano Lucino, nota una Peugeot 208 GT che si aggirava con fare sospetto. Le Forze dell’ordine seguono l’auto a distanza per scrutarne i movimenti. Poco dopo il conducente inizia ad effettuare una serie di sorpassi azzardati rischiando anche di investire pedoni.

A quel punto, giunti a un semaforo gli agenti hanno intimato l’alt, ma l’uomo alla guida fuggito e ne è nato un inseguimento. Nel frattempo gli agenti sono riusciti a risalire alla proprietaria della macchina, una donna residente a Varese. Il mezzo però era in uso al figlio 21enne.

Via 120 punti dalla patente

I due ieri sono stati convocati in Questura. Lì è stata notificata loro una multa da oltre 100 euro. In più al giovane sono stati decurtati 120 punti dalla patente di guida. Il 21enne è stato anche denunciato per resistenza.