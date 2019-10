“Fugge” da Legnano, i carabinieri lo trovano alla stazione ferroviaria di Busto Arsizio: arrestato.

A finire nei guai è stato un pregiudicato di 38 anni, residente a Legnano. E’ stato arrestato ieri sera, giovedì 10 ottobre 2019, poco dopo le 20 alla stazione ferroviaria di Busto Arsizio. La Polizia di Stato era impegnata in una serie di controlli quotidiani delle zone ritenute più a rischio quando sono arrivati in piazza Volontari della Libertà davanti all’ingresso della stazione. Hanno notato l’uomo, una loro conoscenza perchè solo il 27 settembre 2019 era stato arrestato perchè, pur sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della Ps con obbligo di soggiorno a Legnano, la aveva violata facendosi appunto trovare nella stazione di Busto Arsizio. E agli agenti non è restato altro da fare che arrestarlo nuovamente per la stessa violazione.

