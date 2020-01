Anche una decina di cani a salutare per l’ultima volta Fulvio Grecchi. Giovedì pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di Sedriano, si sono tenuti i funerali del 61enne morto dopo una lunga malattia all’inizio di settembre.

I cani al funerale: le sue ultime volontà

Le esequie, celebrate dal parroco don Luigi Brigatti, si sono svolte secondo le sue ultime volontà lasciate agli amici della Consulta per gli Animali. Sulla bara, due sciarpe del Milan, squadra di cui era grande tifoso, e la maglietta della Consulta. Ad accompagnarlo al cimitero, i suoi amici a quattro zampe.

L’ultimo saluto dopo 4 mesi

Dunque, finalmente anche Grecchi può riposare in pace, dopo che la burocrazia l’ha tenuto in una cella frigorifera dell’obitorio di Legnano per oltre quattro mesi. Prima di procedere con gli atti amministrativi necessari all’affidamento del funerale, il Comune ha infatti dovuto attendere per sessanta giorni che nessun parente fino al sesto grado rivendicasse la salma. Nel mezzo le vacanze di Natale, che hanno ulteriormente allungato i tempi.

