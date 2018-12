Nottata di malori

Notte di interventi per il personale della Croce Rossa. La notte è iniziata poco dopo la mezzanotte a Bollate per un primo malore ai danni di un maschio, età non nota, in via Pastrengo risoltosi con un codice verde. Più gravi invece le conseguenze dell’incidente stradale avvenuto alle 4.45 in via Mendosi a Abbiategrasso, con un 25enne trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta. Sul posto per rilevare il sinistro anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Un paio d’ore prima a Cusago, ambulanze in via Europa in soccorso di un uomo di 52 anni per una grave intossicazione etilica.