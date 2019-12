Fuoristrada con l’auto portato d’urgenza in ospedale

Notte tranquilla per i soccorritori del 118. L’unico intervento di rilievo è stato effettuato all’una e 28 minuti nella frazione di Casterno di Robecco sul Naviglio precisamente in via della Valle. Qui i volontari della Croce Azzurra di Abbiategrasso sono dovuti intervenire per soccorrere il conducente di un’auto finita fuoristrada. Ancora da chiarire l’esatte dinamica dei fatti che hanno coinvolto un uomo di 57 anni. Per estrarre l’uomo dalle lamiere del suo mezzo è stato necessario anche l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Milano. Dopo i primi soccorsi effettuati sul posto l’uomo è stato accompagnato in codice giallo, con ferite e traumi all’ospedale di Magenta. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Malori nella notte

I soccorritori sono dovuti intervenire anche a Rho, in via Verga, poco dopo la mezzanotte perché una donna di 75 anni ha accusato un malore. Per fortuna, anche in questo caso, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, tanto che non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale. Malore anche per una donna di 63 anni in via Cristoforo a Saronno poco prima delle 5. La donna è stata poi portata in ospedale in codice verde per ulteriori accertamenti.