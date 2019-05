Rocambolesco incidente lungo il Sempione intorno alle 20.30: una Jeep perde la ruota che finisce contro un’auto e un pullman.

Jeep perde la ruota lungo il Sempione, paura in strada

Tragedia sfiorata intorno alle 20.30 lungo il Sempione, dove una jeep ha perso improvvisamente una ruota mentre si trovava in corsa. Questa ha iniziato a rimbalzare lungo la carreggiata. Dapprima ha colpito un’auto che viaggiava in direzione opposta per poi rimbalzare contro un pullman della Stie diretto a Legnano sfondandone il parabrezza e causando una pioggia di vetri verso i passeggeri seduti nelle prime file.

Soccorsi sul posto

Lungo il Sempione sono dunque intervenute due pattuglie dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Legnano, Vigili del Fuoco, due ambulanze e un’automedica. Il bilancio finale, che poteva essere grave, conta 10 feriti persone coinvolte di cui tre soccorse in codice verde: i due passeggeri dell’auto e una ragazza che sedeva nel posto anteriore dell’autobus, salvata solo grazie al vetro rinforzato del parabrezza ma con alcune ferite al volto causate dalle schegge di vetro. Illesi invece gli altri passeggeri dell’autobus.

