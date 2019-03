Furetto scomparso da Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore), l’appello del proprietario.

Furetto scomparso, parla il padrone

“Aiutatemi a ritrovare il mio furetto, qualcuno potrebbe averlo preso”. Così inizia l’appello di Mirko, giovane di Cantalupo (frazione di Cerro Maggiore). “Giovedì 21 marzo mi è scappata la mia piccola Margot, furetto dolcissimo – ci racconta Mirko -. Abito in via Risorgimento e vorrei chiedere l’aiuto di tutti perchè per strada non si trova, quindi deve averla presa qualcuno. Se l’avessero investita l’avrei già trovata. Può averla presa qualcuno. Se così dovesse essere, chiedo di riportarmela a casa. Il mio furetto ha un microchip, chi l’ha preso rischia di finire anche nei guai per questo. Ripeto: riportatemelo a casa”.

TORNA ALL’HOME PAGE DI SETTEGIORNI PER LE ALTRE NOTIZIE