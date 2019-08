Furgoncino in fiamme a Rho: paura per i residenti di via Biringhello.

Nella notte di martedì 27 agosto, intorno a mezzanotte, la parte anteriore di un furgoncino Opel bianco parcheggiato in via Biringhello a Rho è stata interessata dalle fiamme. Il fuoco ha poi coinvolto una Fiat Punto che si trovava posteggiata davanti al mezzo. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri. I residenti e i passanti sostengono di aver sentito uno scoppio poco prima di notare le fiamme. Il rogo è stato prontamente spento dai pompieri giunti sul luogo con un’autopompa. Entrambi i mezzi interessati dalle fiamme sono assicurati.

