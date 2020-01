E’ stato fermato e sequestrato a Baranzate un furgone carico di rifiuti ingombranti, il commento del sindaco Luca Elia

La notizia è stata data in un post dal sindaco di Baranzate Luca Elia. Negli scorsi giorni, durante l’attività di controllo del territorio in quartiere Gorizia, la pattuglia della Polizia Locale si è imbattuta in un furgone carico di materiali ingombranti. Dopo un rapido controllo sia il proprietario che il conducente del veicolo sono risultati privi dei documenti di trasporto e delle prescritte autorizzazioni alla gestione e trasporto di rifiuti. Il furgone e gli ingombranti sono stati sequestrati ed è partita una denuncia per gestione illecita di rifiuti. Gli ingombranti, naturalmente, dovranno essere smaltiti a spese del proprietario.

Il commento del sindaco

“Negli ultimi due mesi è già la seconda operazione di questa natura che la Polizia Locale porta a termine – commenta il sindaco Luca Elia – Devo ringraziare la Polizia Locale per questo intervento. Spesso troviamo rifiuti ingombranti abbandonati sul territorio da chi svuota cantine o appartamenti, magari anche fuori da Baranzate, e poi abbandona tutto costringendo il Comune, a spese dei cittadini, a smaltire i rifiuti. Stiamo contrastando questo fenomeno con una serrata attività di controllo. Invito, poi, tutti noi a segnalare quando si vedono attività anomale di abbandono di ingombranti sui marciapiedi. Più segnaliamo, più potremmo intervenire per combattere questo fenomeno. Le segnalazioni sono ancora poche, devono crescere. Stiamo lavorando anche per migliorare il sistema di videosorveglianza e il posizionalmento di fototrappole, dispositivi mobili per cogliere chi fa attività illecite”.