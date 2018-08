Furgone in fiamme sulla A8 da Rho verso Arese

Un furgone in fiamme attorno alle 7.20 di questa mattina, mercoledì 8 agosto 2018, nel tratto Fiera Milano-Barriera Milano Nord.

Furgone in fiamme sulla A8

Spiegamento di diversi mezzi di soccorso, questa mattina, e disagi alla circolazione sulla autostrada A8 Milano Varese, nel tratto Fiera Milano-Barriera Milano Nord, da Rho verso Arese.

Paura per un 50enne

A prendere fuoco, probabilmente per un guasto tecnico un furgone di una ditta specializzata in forniture sanitarie. Precauzionalmente allertata anche un’ambulanza per soccorrere il conducente, un 50enne, che però alla fine non è stato trasportato in ospedale.

Circolazione ripristinata

Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, ma anche la Polizia stradale, che ha faticato non poco per ripristinare la circolazione, in un momento di grande intensità di traffico, maglrado molti pendolari si trovino in questi giorni in vacanza.