Furgone in retro urta un anziano: è accaduto intorno alle 10.45 in via Maddalena a Novate Milanese. Il mezzo, secondo una prima ricostruzione dei fatti, stava effettuando la manovra a bassissima velocità, quando ha preso dentro un passante.

Furgone in retro urta un anziano

La vittima è un uomo di 82 anni. Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto un’ambulanza in codice giallo della Croce Rossa di Lainate e i vigili di Novate. A soccorrere il malcapitato anche un’automedica.