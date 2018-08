Furioso incendio a Vanzago nella serata di sabato 11 agosto.

Furioso incendio in via Assisi

Allarme a Vanzago per un rogo scoppiato in via Assisi, non lontano dalla stazione ferroviaria. Il fuoco sta devastando un capannone dismesso da oltre trent’anni. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei Vigili del fuoco, la Polizia stradale e i carabinieri. Al momento in cui scriviamo, ancora non è chiaro da dove siano scaturite le fiamme e stanno continuando ad accorrere mezzi di soccorso.

Fiamme anche sulla massicciata ferroviaria

Il fuoco è arrivato a lambire i binari del treno. Le fiamme infatti si sono rapidamente propagate alle sterpaglie che circondano il capannone e si sono estese alla massicciata ferroviaria.

Alta colonna di fumo

L’alta colonna di fumo, visibile da chilometri di distanza, ha messo in allarme molte persone. Solo tre giorni fa un episodio analogo si era registrato a San Lorenzo di Parabiago: ad andare a fuoco, nella serata di mercoledì 8 agosto, era stato il magazzino della Arktè, un’azienda che produce calzature.