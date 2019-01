Furti a Rosate, il sindaco Daniele Del Ben: “Abbiamo chiesto a carabinieri e Polizia locale di intensificare i pattugliamenti in periferia”.

Furti a Rosate, il sindaco: “Polizia intensifica pattugliamenti”

Una nuova ondata di furti sta investendo i Comuni dell’Abbiatense in questi giorni. Da Rosate a Calvignasco, passando per Gudo e Vermezzo, le segnalazioni di cittadini si susseguono, registrando colpi tentati o andati a segno. Questa la nota diffusa nella serata di martedì 15 gennaio dal sindaco di Rosate Daniele Del Ben: “Questa mattina, insieme agli assessori, ho incontrato i rappresentanti di carabinieri e polizia locale “I Fontanili” ai quali abbiamo chiesto di intensificare, per quanto possibile, il pattugliamento in paese, soprattutto nelle zone più periferiche, al fine di prevenire e contrastare i tentativi di furto in appartamento, che principalmente accadono nelle ore del tardo pomeriggio, riscontrando la massima disponibilità. Le forze di polizia chiedono la collaborazione dei cittadini e suggeriscono di segnalare ogni minimo sospetto ai numeri di telefono delle centrali operative di carabinieri e polizia locale e cioè il 112 (numero unico di emergenza) e lo 02-90.81.818 (Unione i Fontanili)”. TORNA ALLA HOME PPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE