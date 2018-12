Furti in ditte, i carabinieri della Compagnia di Rho hanno arrestato due donne.

Furti in ditte: l’operazione dei Carabinieri

Madre e figlia arrestate dai carabinieri della Compagnia di Rho per una serie di rapine avvenute a Milano. Le due facevano da basiste per un gruppo di persone, anch’esse arrestate che effettuavano i colpi nelle aziende dove le due donne si occupavano di pulizie.

Chi sono le due donne

La prima, Paola M. classe 1984 di Rho, era già nota alle forze dell’ordine e doveva scontare 2 anni e 10 mesi per rapine commesse nel 2015. La madre, Elena C. classe 1959 doveva, invece, scontare 3 anni e 9 mesi sempre per lo stesso reato.

Un altro arresto dei militari per truffa

I carabinieri della Compagia di Rho sono stati poi impegnati anche in un’altra operazione. Hanno infatti arrestato Gino V., classe 1958 e consulente aziendale. L’uomo è accusato di truffa. Doveva scontare 6 anni e 9 mesi.

