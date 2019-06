Dieci persone arrestate, altre sei denunciate dalla Polizia di Stato.

Furti sui camion in sosta, arrestati

Agivano di notte, lungo le principali arterie dell’hinterland milanese e della A4 Torino-Milano, prendendo di mira i camion in sosta per la notte. Ora la Polizia di Stato ha sgominato la banda che aveva messo a segno un colpo nell’agosto 2018, quando avevano depredato il carico di un mezzo pesante in sosta portandosi via circa 70mila euro di capi d’abbigliamento. Il camionista, che al momento del furto si trovava nella cabina, aveva subito fatto denuncia agli uomini della Sottosezione Autostradale di Novara Est e da lì erano partite le indagini che hanno ora portato all’arresto di 10 persone e alla denuncia di altre 6, tutte originarie dell’Est Europa.

