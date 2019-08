Furto al bar dell’oratorio di Rovello Porro. Indagano i Carabinieri di Turate.

Qualcuno ha fatto sparire una scatola di gelati e i soldi contenuti nella cassa, circa 25 euro in monetine. Un bottino davvero esiguo. Danni alla porta d’ingresso, dove per entrare è stato sfondato il vetro. Null’altro è stato portato via o danneggiato all’interno del bar. Un furto su cui indagano i carabinieri di Turate, intervenuti con una pattuglia per i rilievi e per cercare di capire di capire chi abbia messo a segno un furto dai contorni ancora tutti da chiarire.