Furto al bar nella notte: i ladri si introducono dal retro e fanno razzia di sigarette e gratta e vinci.

Furto al bar tabacchi della stazione

E’ stata una banda di professionisti a compiere il furto al bar di piazza stazione a Tradate nella notte tra domenica e lunedì. I ladri si sono introdotti dal retro forzando la porta posteriore che si affaccia sui binari, in una zona più buia e nascosta. Per eludere il sistema d’allarme si sono accovacciati e strisciando sul pavimento. Hanno raggiunto il bancone facendo razzia di sigarette e Gratta e vinci.

Indagini in corso

Il furto al bar è stato scoperto solo lunedì mattina alla riapertura dell’attività e immediato è stato l’intervento di una pattuglia della locale tenenza: ai carabinieri il compito di ricostruire la dinamica e di risalire agli autori. Saranno utili i filmati delle telecamere oggi sotto la lente d’ingrandimento.

Bottino da quantificare

I baristi hanno subito provveduto a potenziare il sistema d’antifurto e stanno procedendo con un inventario per stabilire con esattezza il valore del bottino sottratto.

Già svaligiato in passato

Non è purtroppo la prima volta, già in passato il bar della stazione aveva subito la visita dei ladri che in questo periodo pre-natalzio si stanno dando particolarmente da fare in tutta la Provincia. Nei giorni scorsi anche altri due esercizi pubblici erano stati svaligiati: rubate slot, cambiamonete, bottiglie di vino e derrate alimentari.