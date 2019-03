Furto al cento sportivo di Olgiate: l’allarme è stato dato questa mattina, giovedì 14 marzo 2019.

Furto al cento sportivo di Olgiate

Non riuscendo a sfondare la porta blindata, hanno preso a picconate il muro creandosi quindi un varco per poi intrufolarsi nel bar del centro sportivo Olgiatese. A quel punto hanno avuto campo libero e potuto agire indisturbati. E’ accaduto nella notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo quando ignoti hanno messo a segno un colpo al centro di via Diaz. Secondo quanto ricostruito i malviventi hanno rubato il pc dell’ufficio segreteria, fatto poi man bassa di tutto quello che hanno trovato. Hanno rovistato negli armadi e buttato tutto all’aria, quindi arraffato cibo e bevande, poi si sono recati al piano superiore dove si trova un terrazzino e hanno mangiato e bevuto. Una volta terminato, se ne sono andati passando tra i boschetti della zona senza che alcuno si accorgesse di quello che era accaduto. L’allarme è stato dato questa mattina al momento dell’apertura della struttura. I gestori del bar al loro arrivo hanno trovato il buco nel muro ed entrati hanno visto tutto a soqquadro. Sono ancora da quantificare i danni. Sul posto i carabinieri per avviare le indagini. Durante la fuga i ladri hanno abbandonato nel campo il televisore.