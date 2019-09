Furto alla festa di Origgio: indagini in corso. La manifestazione inizierà stasera, venerdì 6 settembre.

Furto alla festa di Origgio: indagini in corso

Rubato il palco della festa di Origgio. Ad accorgersi di cos’era accaduto nel deposito del Comune di viale della Resistenza, è stato il presidente dell’associazione Angelo Diomedi. Dal magazzino erano spariti i pannelli necessari per allestire il palco della manifestazione, che prenderà il via proprio questa sera. Nessun segno di effrazione, secondo quanto ricostruito i ladri avrebbero aperto il cancello e poi sarebbero riusciti a entrare senza dare nell’occhio e portare via le attrezzature. In tutto si tratterebbe di pannelli gialli di legno, di 2 metri per 50 centimetri, usati solitamente per realizzare il palco delle sagre. Un danno di circa 15.00 euro. I pannelli sarebbero serviti anche per la “Festa del Paese” di settimana prossima a Uboldo. Sono in corso le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto e risalire agli autori del furto.

