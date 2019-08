Furto alla scuola media, preso di mira il distributore automatico.

Ladro a scuola, nessun segno di effrazione

Un bottino da pochi euro ma un’altra crepa nella sicurezza degli edifici scolastici della città. Ieri mattina è infatti stato scoperto il furto alla scuola media Moro di Saronno: un ladro ha approfittato del periodo di ferie del personale scolastico e degli uffici della scuola, entrando da una finestra lasciata aperta.

Rubate le monetine

Con tutta probabilità il ladro si è messo in cerca di qualcosa da sgraffignare e da cui trarre guadagno. Non trovato nulla di appetibile però, si è a quel punto dedicato al distributore automatico, forzato e svuotato del suo contenuto: una decina di euro in monetine da 20 e 50 centesimi. Nonostante il magro “incasso”, i carabinieri indagano: al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero aver immortalato il ladro mentre raggiungeva, o lasciava, la scuola media.

