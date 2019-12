Furto all’Oviesse de Il Centro di Arese. Due serbi sono stati arrestati in flagranza di reato dai militari della locale stazione.

Furto all’Oviesse: arrestati due serbi

Ieri sera, verso le 20, ad Arese i militari della locale stazione, durante un servizio preventivo, hanno arrestato in flagranza di furto aggravato in concorso due persone: P. D. , nato a Pirot (Serbia) classe 1978 e M. E., nata a Burgau (Serbia) nel 1974. I due sono entrambi residenti in Slovenia, e in Italia risultano senza fissa dimora, nullafacenti, pregiudicati.

Rubati capi per 200 euro

La coppia, controllata dal personale addetto alla vigilanza, dopo aver oltrepassato le casse del negozio di abbigliamento “Oviesse”, situato all’interno del centro commerciale “Il Centro” di viale Luraghi, è stata trovata in possesso di diversi capi di abbigliamento. Li avevano sottratti dopo aver rotto le placche antitaccheggio, per un valore commerciale complessivo di circa 200 euro.

Il processo per direttissima

I soldi sono stati interamente recuperati e restituiti all’avente diritto dai militari che nel frattempo erano arrivati sul posto. I due serbi sono stati arrestati e, espletate le formalità di rito, trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa di essere giudicati con rito direttissimo presso il tribunale di Milano.

