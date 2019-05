Furto con scasso a Busto Garolfo nella notte tra il 23 e il 24 maggio.

Il fatto è avvenuto a Busto Garolfo nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 maggio, nella zona Coop, tra via Gramsci e via Arconate. Il bottino comprende tre biciclette e una moto Yamaha.

I ladri si sono introdotti nel garage bucando la basculante con un punteruolo, allargando il foro con delle trance per lamiera e facendo scattare la serratura con una mano dall’interno

“I danni ammontano a qualche migliaio di euro tra i beni sottratti e il danno subito alla basculante” ci hanno riferito i proprietari dell’abitazione.

Sembra che i ladri si siano feriti nello scasso, in quanto per terra sono state ritrovate diverse gocce di sangue.

“C’è bisogno di un maggior controllo – ha commentato Alessandro, il proprietario -, anche se mi rendo conto che pattugliare intere città a qualsiasi ora sia molto difficile.

Magari col Controllo del vicinato qualcosa si sarebbe potuto prevenire ma, per chi come me si è appena trasferito (Alessandro si è trasferito in paese da Rho circa 6 mesi fa, ndr), tutto potrebbe essere una possibile minaccia.

Il rammarico più grande è che si fanno sacrifici per avere qualcosa in più e basta un perfetto sconosciuto per vanificare tutto in tempo zero.

Grande fiducia e rispetto per le forze dell’ordine, che sono accorse sul luogo dell’accaduto in brevissimo tempo dalla chiamata.

Ora si spera solo che venga ritrovato il ‘bottino’, anche se le probabilità sono veramente poche”.