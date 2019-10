Furto in un’abitazione di Bollate: arrestato 35enne pregiudicato e tossicodipendente.

M.P., classe ’84, è stato arrestato dai Carabinieri per furto in abitazione e minacce. L’uomo, nato a Desio, pregiudicato e tossicodipendente, si è introdotto in casa di L.C., classe ’60, in via Monte Grappa. Il malvivente ha spintonato la donna all’interno dell’abitazione minacciandola di morte e cercando nelle varie stanze il compagno, anche lui pregiudicato, perché debitore nei suoi confronti di una somma di denaro. M.P., accortosi della chiamata al 112, si è dato alla fuga portando con sé un orologio e una collana d’oro. L’uomo è stato bloccato a pochi metri dall’abitazione dai militari sopraggiunti poco dopo la telefonata. Arrestato, è stato trattenuto nelle Camere di Sicurezza in attesa di giudizio direttissimo al Tribunale di Milano.